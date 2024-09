Volontari di utilità sociale in municipio: "In via Fratelli Cervi miglioreremo la viabilità"

I volontari di utilità sociale di Zelo iscritti al progetto “Renditi utile“ sono stati convocati in Municipio dall’amministrazione comunale per il riavvio dell’anno scolastico. Due, distinti, sono stati gli appuntamenti: il primo con chi occupa di garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza dei bambini dalla scuola primaria e il secondo con gli addetti al trasporto dei disabili verso i centri diurni e le scuole dell’obbligo. Il sindaco Angelo Madonini, il vicesindaco Daniela Brocchieri e il comandante della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano Agostino Gemelli si sono confrontati con i volontari per l’organizzazione delle attività. L’Amministrazione ha ribadito l’importante ruolo dei sette cittadini zelaschi che ogni giorno garantiscono la sicurezza degli alunni nelle delicate fasi di entrata a scuola e di uscita al termine delle lezioni. Particolare attenzione è stata rivolta al tema viabilità nei pressi del plesso di via Fratelli Cervi: la Polizia locale sta studiando una soluzione che meglio permetta di ottimizzare la circolazione e di garantire la massima tutela degli utenti. Sindaco e vicesindaco hanno accolto in Comune anche i 12 volontari addetti al trasporto sociale e scolastico dei disabili, servizio che copre circa 3.500 chilometri al mese, per valutare insieme i tragitti, secondo le esigenze degli utenti e delle strutture coinvolte. "L’attività dei nostri volontari è fondamentale per la comunità" hanno ribadito sindaco e vicesindaco.