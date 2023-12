"Voghera: 170mila euro per riaprire il ponte di via Piacenza"

Una variazione di bilancio urgente da 170mila euro per intervenire sul ponte di via Piacenza. Chiuso da un mese, il ponte rappresenta una delle principali arterie della città, essenso la prosecuzione della Statale 10. L’obiettivo è riaprire al traffico leggero intorno al 20 dicembre. La chiusura al traffico è dovuta all’instabilità del primo pilone dopo una piena improvvisa del torrente Staffora a ottobre, per cui nelle scorse settimane sono stati svolti sopralluoghi e verifiche dai tecnici comunali, regionali e dalla Protezione civile e sono stati inoltre avviati i lavori per il ripristino dell’infrastruttura.

La variazione urgente di bilancio è stata ratificata dal Consiglio comunale lunedì: "La significativa variazione di bilancio consente di utilizzare le risorse disponibili per concentrare l’attenzione su una delle priorità riguardanti la nostra città, ovvero la questione del ponte di via Piacenza – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Simona Virgilio – Il provvedimento si è reso necessario per effettuare un primo intervento urgente in grado di ripristinare il ponte per riaprirlo al traffico leggero nella settimana che precede il Natale. Attraverso questo stanziamento confermiamo la più totale attenzione e il più totale supporto nei confronti dei nostri concittadini, dei commercianti che hanno la loro attività nelle aree interessate e, in generale, di tutti coloro che vengono dai paesi limitrofi".

L’intervento è su due fronti. Dal Comune spiegano che "un intervento riguarda le opere idrauliche di protezione delle strutture fondazionali mediante scogliere di massi ciclopici" per 115mila euro, lavori affidati alla ditta Ceni di Val di Nizza. L’altro intervento "riguarda le opere murarie di intervento sulle fessurazioni presenti sulle murature in laterizio degli archi delle campate e sulla pila due" per 40mila euro, lavori affidati alla ditta BSC di Codevilla.

Nicoletta Pisanu