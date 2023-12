Vittime sul lavoro. L’albero di Natale è fatto con i caschi

Diversi caschi colorati posizionati in modo da realizzare un albero di Natale dedicato a tutte le vittime del lavoro. È stato inaugurato ieri in piazza del Lino l’albero di Natale per la sicurezza sul lavoro realizzato dall’Anmil di Pavia grazie alla collaborazione del sindaco Fabrizio Fracassi e con il supporto di Laura Garavaglia di Esedil Cpt Pavia - Formazione e sicurezza in edilizia. L’idea, nata dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, è stata messa a disposizione di oltre 50 Amministrazioni comunali. "Speriamo di contribuire a ricordare quanto sia importante la salute dei lavoratori, delle loro famiglie che soffrono per incidenti e malattie professionali – ha detto Francesco Costantino, presidente della Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito“ – quando non si tratta addirittura di congiunti che perdono la vita. Gli alberi rappresentano un’opportunità per richiamare l’attenzione su quei lavoratori invisibili nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri o solo algoritmi su piattaforme". Secondo gli ultimi dati Inail, nei primi nove mesi del 2023 in Italia sono stati denunciati 430.829 infortuni sul lavoro e 761 incidenti mortali. Due operatori del settore dell’edilizia sono deceduti anche in provincia di Pavia.

