Visita guidata nel nucleo antico dell’ex ospedale

Domenica 13 ottobre sarà celebrata in tutta Italia la terza giornata nazionale degli ospedali storici. Tutti gli ospedali della rete Acosi (Associazione culturale ospedali storici italiani) apriranno al pubblico i propri spazi monumentali offrendo ai visitatori visite guidate e iniziative culturali gratuite. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi partecipa alla giornata aprendo ai cittadini le porte del complesso storico dell’Ospedale Maggiore. Il programma della mattinata prenderà il via alle 10 dalla sede di Piazza Ospitale con l’inizio della visita guidata a cura della storica dell’arte Monja Faraoni: l’itinerario toccherà il Chiostro della Farmacia dell’Ospedale Vecchio (che appartiene al nucleo più antico dell’Ospedale di Lodi, costruito per iniziativa del vescovo Carlo Pallavicino, a partire dagli anni Sessanta del Quattrocento) e la collezione anatomica “Paolo Gorini”, l’Archivio Storico (dove un tempo erano conservati non solo gli atti amministrativi dell’ospedale, ma anche gli archivi di altre istituzioni, di famiglie, di privati, di notai), la chiesa di Santo Spirito (risalente al 1750) con l’organo Antegnati del 1555 e infine la Sala Serena (costruita nel 1793 durante i lavori di ampliamento dell’Ospedale Maggiore per ospitare la nuova Sala Capitolare e caratterizzata da un soffitto a volta decorato interamente da pitture murali di gusto Neoclassico). Lì, attorno alle 11.30 al termine della visita guidata, lo storico e giornalista Ferruccio Pallavera terrà la conferenza dal titolo “Dagli ospizi dei pellegrini all’Ospedale Maggiore di Lodi: vicende e curiosità di 550 anni di storia”. L’accesso per tutti è libero e gratuito, ma è necessaria la prenotazione entro le 13 di venerdì 11 ottobre inviando una mail a giornataospedalistorici@asst-lodi.it con l’indicazione del numero dei partecipanti.