Violenze di genere:. La polizia sensibilizza nei centri commerciali

Nella giornata di giovedì, nell’ambito della campagna permanente contro la violenza di genere “Questo non è amore” promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, personale della Divisione Polizia Anticrimine - Questura di Lodi, ha distribuito brochure informative per favorire l’emersione del fenomeno e fornito informazioni e strumenti utili ai cittadini circa la tutela delle vittime, con particolare riferimento allo strumento dell’ammonimento del Questore, all’interno della galleria del Centro Commerciale Bennet di Pieve Fissiraga. Nel corso della mattinata si sono presentate quasi un centinaio di persone che hanno avuto tutte le informazioni utili a riguardo. La campagna di sensibilizzazione della polizia proseguirà con altre tre date: il 31 ottobre al centro commerciale Nord di Codogno, in via Aldo Moro; il 7 novembre al centro commerciale Il Castello di Sant’Angelo Lodigiano, in viale Trento e Trieste; il 14 novembre al centro commerciale Belpò di San Rocco al Porto. "La campagna - sottolineano dagli uffici di piazza Castello – testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nella prevenzione di un fenomeno, grave ed attuale, il cui contenimento passa necessariamente attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione in ordine ai comportamenti spia, e ai mezzi che l’ordinamento mette a disposizione delle forze di polizia e delle potenziali vittime". T.T.