Violento per gelosia, con il pugno in faccia passa il segno

Le ha rotto il naso con un pugno e poi l’ha picchiata. E non era la prima volta. Il giudice ha imposto il divieto di avvicinarsi all’ex fidanzata a un 24enne di Crema che da qualche mese aveva intrapreso la relazione, frequentazione subito diventata “tossica“ per l’ingiustificata gelosia del giovane. In quei quattro mesi il ragazzo controllava la donna, la seguiva, le faceva scenate anche in pubblico, le controllava il telefono e ne spiava i social. Le piazzate finivano spesso con insulti e schiaffi.

Una volta ha anche aggredito a calci e pugni un uomo che era intervenuto in difesa della ragazza. L’ultimo episodio è stato quello del pugno in faccia all’ex, che le ha rotto il naso. Lei, dopo essere andata in Pronto soccorso per farsi medicare, è passata dai carabinieri di Crema per sporgere denuncia. Di qui la breve indagine che ha avuto come esito, nella giornata di ieri, l’emissione di un provvedimento da parte del giudice che impedisce al 24enne con precedenti di polizia di avvicinarsi all’ex ragazza.

P.G.R.