Violate le regole. Rifiuti sul marciapiede. Il Comune multa l’Aler

Il Comune multa...Aler: ieri, infatti, è stata comminata la seconda sanzione pecuniaria (pari a più di 300 euro) in poco più di un mese dopo che l’ente pubblico è dovuto intervenire, attraverso la multiservizi Asm, per effettuare l’ennesima pulizia straordinaria sul marciapiede di viale Cairo all’esterno dei palazzi di proprietà, appunto, dell’azienda di edilizia residenziale. Infatti, ormai da tempo, la situazione è diventata pesante tenuto conto che diversi inquilini dei condomini non rispettano minimamente le regole del conferimento dei rifiuti e stoccano in maniera indiscriminata decine e decine di sacchi di pattume. Il Comune è sempre intervenuto in via emergenziale per ripulire la zona ma da poco tempo ha deciso di dire basta e di accollare i costi all’ente proprietario degli immobili. Non c’è nessun braccio di ferro in atto, ma dal Municipio si fa intendere che non è più tollerabile che i costi di pulizia vengano supportati dalle casse comunali e dunque da tutti i cittadini.

Dal canto proprio, Aler è consapevole del problema e, proprio all’esterno tra il cancello di ingresso e l’area pubblica, ha deciso di costruire un sito di stoccaggio coperto per i rifiuti e, proprio ieri, gli operai incaricati stavano realizzando l’opera che dovrà essere completata per la fine del mese di luglio. Nel perimetro interno dei palazzi di viale Cairo convivono ormai da anni diverse problematiche che hanno portato gli enti preposti ad adottare diverse misure: per esempio, anni fa il governo di centrosinistra puntò sull’esperienza dei Custodi sociali per cercare di affrontare il problema del disagio giovanile e dell’esclusione sociale da parte di molte famiglie mentre successivamente il centrodestra aveva puntato su interventi pratici come la convenzione con Aler per una rete di telecamere nei vialetti interni, un accordo per la confisca delle auto abbandonate, vera e propria piaga negli spazi comuni dei palazzi, e il controllo dei vigilantes durante le ore serali.