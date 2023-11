Villa Biancardi, stipulato patto con l’Anpi

Patto di collaborazione civica sancito per la valorizzazione di Villa Biancardi alla frazione Zorlesco di Casalpusterlengo. Comune e Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) hanno infatti siglato un accordo che fissa nero su bianco alcuni obiettivi ben precisi: promozione, da parte dell’associazione partigiani, di eventi di richiamo sociale, culturale, didattico e ambientale aperti a tutta la cittadinanza, supporto al Comune in tutte le iniziative dell’amministrazione garantendo l’apertura e la chiusura della villa, realizzazione di interventi di piccola manutenzione ordinaria, pulizia e manutenzione degli spazi interni ed esterni della villa. In cambio gli esponenti dell’Anpi potranno utilizzare la struttura per iniziative di autofinanziamento e per perseguire le proprie finalità statutarie.

M.B.