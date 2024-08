Vie Francigene, l’associazione passa nelle mani del lodigiano Francesco Ferrari

Orio Litta (Lodi), 1 agosto 2024 – Francesco Ferrari, ex sindaco di Orio Litta, ha assunto un importante ruolo istituzionale che gli permetterà di valorizzare ulteriormente il turismo slow, lento, del Lodigiano e non solo. Il 31 luglio 2024, a Fidenza, all'assemblea generale dell’Associazione europea delle Vie Francigene, di cui Ferrari era vicepresidente, il lodigiano è stato eletto presidente. Alla rete dell’associazione oggi appartengono 244 enti locali e regionali e 93 associazioni amiche e collaborano istituzioni, amministrazioni locali, realtà culturali e religiose. L'incontro ha visto un tributo al compianto presidente Massimo Tedeschi, scomparso lo scorso 22 giugno, con la proiezione del docufilm Road to Rome (riassume tutte le tappe del cammino europeo organizzato nel 2021 da Aevf per celebrare i vent’anni dell’associazione). La cittadina emiliana è stata scelta perché sede dell’associazione e anche città natale e in cui ha amministrato il compianto presidente. Tedeschi è stato descritto come: "Uomo pragmatico e lungimirante, che ha saputo costruire attorno ai concetti di Europa, patrimonio culturale e dialogo un progetto illuminato basato sulla cooperazione tra territori, idee e persone”.

Un’eredità impegnativa

Ferrari, appena eletto, ha commentato: “Massimo ha voluto fortemente che fossi io a succedergli nella carica di presidente: mi rendo perfettamente conto che è un’eredità impegnativa, ma sono sicuro che lavorando tutti insieme nel segno della continuità e nel solco da lui tracciato, riusciremo a onorare al meglio tutta l’eredità che abbiamo ricevuto”. E ancora: “Questo riconoscimento è per me motivo di soddisfazione e orgoglio, a testimonianza del grande lavoro fatto in questi anni passati. Sono tuttavia consapevole dell’importante lavoro che mi aspetta, perché succedere ad un grande e straordinario presidente quale è stato Massimo Tedeschi, non è cosa facile” – ha dichiarato il lodigiano –. Cercherò di svolgerlo nel migliore dei modi, con il più grande spirito di collaborazione e dialogo, a partire dalle istituzioni – Comuni, province e regioni – fino alle associazioni". Il prossimo incontro sarà il 18 ottobre 2024 a Monte Sant’Angelo, in Puglia.