Vestiti incendiati mentre salda uno sgabello: pensionato ustionato

Un lavoretto banale, per l’88enne che aveva fatto per un vita il fabbro. Ma usare la saldatrice, per saldare le gambe metalliche di uno sgabello, lo ha fatto finire in gravissime condizioni al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Genova. Un infortunio domestico che ha provocato al pensionato di Cava Manara ustioni sul 90% del corpo: le scintille provocate dalla saldatrice gli sono finite sui pantaloni e gli si sono incendiati tutti i vestiti che indossava, trasformandolo in una torcia umana. Questa almeno la prima ricostruzione da parte dei soccorritori, arrivati ieri mattina poco dopo le 10 in via Garibaldi a Cava Manara, per l’allarme lanciato inizialmente per un infortunio sul lavoro, in considerazione del luogo dov’è avvenuto. L’88enne si trovava infatti nel garage usato come laboratorio dal figlio, che ha proseguito l’attività di fabbro svolta dal padre fino alla pensione.

L’anziano avrebbe approfittato proprio della momentanea assenza del figlio per scendere dall’abitazione e andare nel garage-laboratorio per effettuare quell’intervento di saldatura che ha avuto conseguenze devastanti. I carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti con il Nucleo ispettorato del lavoro e con gli ispettori di Ats, hanno accertato la natura domestica e non lavorativa del pur gravissimo incidente, accertando le cause accidentali dell’infortunio ed escludendo al momento eventuali responsabilità di terzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il garage-laboratorio senza però dover spegnere un incendio, perché le fiamme non si sono propagate, senza quindi danni anche strutturali. L’intervento prioritario e più delicato è stato quello dei soccorritori sanitari inviati dalla Centrale Areu con ambulanza e auto medica, col rianimatore a bordo, e pure con l’elisoccorso, che ha trasportato con la massima urgenza il ferito al centro specializzato di Genova. Stefano Zanette