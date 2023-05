Verifiche sulla stabilità Sottopasso sotto la lente

di Mario Borra

CODOGNO

Il sottopasso di viale Duca d’Aosta, sopra il quale corrono i binari della ferrovia, è costantemente sotto stretta sorveglianza: il prossimo 17 maggio, infatti, una ditta specializzata per conto di Rfi effettuerà una ispezione che ne dovrà verificare la stabilità. Dunque si torna al capezzale del manufatto sotto il quale transitano ogni giorno migliaia di vetture che entrano ed escono dalla città, essendo il tratto allacciante la circonvallazione con la zona industriale. Le sollecitazioni sul sottopasso derivano dal transito dei treni e già in passato le segnalazioni si erano sprecate da parte di coloro che passano in quel punto: dai muri perimetrali sotto il manufatto erano stati evidenziati sgretolamenti importanti così come piccoli distacchi di materiale sulla sede stradale.

Addirittura in alcune occasioni dovettero arrivare persino i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il passaggio. Sono già stati molteplici gli interventi commissionati da Rfi sulla struttura cosi come avvenne nel mese di aprile del 2019 quando la strada fu sottoposta ad un regime di circolazione a senso unico alternato per una settimana intera per l’effettuazione di lavori di ripristino di alcune criticità. Ora la situazione si ripete anche se l’intervento sembra oggettivamente meno invasiva ed urgente rispetto a quello di quattro anni fa: in questa fase, il traffico, su ordinanza del comando di Polizia Locale, sarà dunque difficoltoso solamente per una giornata, appunto il 17 maggio prossimo: la circolazione infatti sarà regolata da un semaforo e dai movieri dalle 8 alle 13.

L’attenzione verso i ponti e sottopassi sembra sia accresciuta in questi anni: sul territorio, la Provincia di Lodi, ha appena concluso una verifica con prova di carico sul ponte lungo la provinciale 27 a Castelnuovo Bocca d’Adda mentre ha recentemente approvato gli atti di gara per interventi di manutenzione straordinaria di due ponti lungo la provinciale 126 Ospedaletto-Codogno e uno sulla provinciale 186 Muzza-San Martino mentre sistemerà anche i dispositivi di giunto su altri sei manufatti che insistono in altrettanti provinciali (sp116, 125, 169, 115, 16 e 591).