Vandali svitano gli appigli delle pareti di arrampicata

Vandali in azione alla parete per arrampicata all’aperto di via Miglioli, nell’area fitness lungo il Serio. Scomparsi nove dei quindici appigli della parete principale, rimossi svitando i grossi bulloni di fissaggio. La stessa cosa è capitata anche a un’altra parete di legno dell’area. Non è la prima volta che le attrezzature posizionate nel Parco del Serio subiscono danneggiamenti. L’ammontare dei danni per questo ultimo sfregio è di circa 500 euro. Per l’ennesima volta chi si occupa del parco dovrà riparare, utilizzando altri fondi pubblici, i danni causati da chi non ha rispetto della cosa pubblica. La palestra all’aperto è stata inaugurata poco più di un anno fa e finanziata da un bando regionale. Il danneggiamento è stato scoperto dalle Guardie ecologiche volontarie durante un giro di perlustrazione. "Sono desolato – dice Basilio Monaci, presidente del Parco – perché questi atti vandalici non li capisco. Danneggiare il patrimonio di tutti è davvero una pessima idea".

