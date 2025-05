Valera Fratta, la vicesindaca Flavia Venturini e il capogruppo Gianluca Di Maria: così abbiamo salvato la ragazza dalla furia dell’ex

Valera Fratta (Lodi), 30 maggio 2025- Vicesindaca e assessore salvano una ragazza malmenata dall’ex : ”Speriamo la giovane denunci!”.

Alle 22.30 di giovedì 29 maggio 2025 il capogruppo di maggioranza di Valera Fratta Gianluca Di Maria e la vicesindaco Flavia Venturini sono intervenuti in soccorso di una ragazza extracomunitaria di 23 anni, non residente in paese e che nella vita fa la cameriera. L’hanno salvata dalla “furia” del suo ex fidanzato. Di Maria racconta:”Noi eravamo con l’amministrazione comunale al centro civico, per parlare con i genitori della ristrutturazione della scuola, possibile dopo aver vinto un bando da un milione di euro. Al termine ci stavamo spostando verso il bar e via Kennedy e io e la vicesindaco abbiamo rallentato il passo, perché stavamo chiaccherando. Una fortuna, direi. Abbiamo infatti sentito delle urla, ma c’era buio e si è subito cercato di capire chi potesse essere in pericolo”.

Di Maria è padre di una ragazza:”Mi sono girato e quest’uomo tirava per i capelli, da dietro, la 23enne. Io ho una figlia giovane e temevo centrasse lei ma, comunque, non avrei lo stesso esitato un attimo a intervenire, vista la terribile situazione- prosegue-. L’extracomunitario che discuteva con lei l’ha sbattuta per terra e ha cercato di scappare. L’ho aiutata, ma lui nel frattempo le aveva rubato le chiavi della macchina e quindi io e un passante, accorso in nostro aiuto, abbiamo cercato di fermarlo, mentre la vicesindaca è rimasta con lei e ha allertato carabinieri e 118”.

Però, dopo due minuti di colluttazione a tre, “l’uomo, che litigava perché voleva sposare la ragazza, non rassegnandosi alla fine della relazione, è riuscito a partire con la portiera aperta, scavalcando un marciapiede e andando a folle velocità. Più tardi abbiamo saputo che ha quindi avuto un incidente serio ed è ricoverato a Parma”.

La giovane, invece, per fortuna non ferita gravemente, è stata trattenuta in ospedale sotto shock. “Mi è svenuta tra le braccia. Ora spero che lo denunci!”. La vicesindaca Venturini conferma:”E pensare che avevo notato quell’uomo seduto su un muretto da solo, ma non avrei mai immaginato stesse aspettando quella povera ragazza, per aggredirla così- e ancora- E’ andata bene, normalmente, quando c’è ancora la scuola, a quell’ora il paese è deserto e adulti in giro non se ne vedono. Sono sollevata di averla potuta aiutare e rincuorare. Sono mamma e dico sempre ai miei figli di non fidarsi mai di nessuno. Poteva accadere il peggio. Speriamo la giustizia faccia il suo corso”. L’uomo fuggito in auto ora si trova in ospedale piantonato dalle forze dell’ordine.

PAOLA ARENSI