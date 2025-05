Entra nella casa dell’ex ma il braccialetto elettronico avvisa i carabinieri: arrestato

Mantova, 29 maggio 2025 - A salvarla è stato il braccialetto elettronico applicato al suo stalker e l’arrivo rapidissimo dei carabinieri.

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Mantova con l'accusa di aver violato le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex compagna. La misura era stata disposta dal gip di Verona nell'agosto del 2024, a seguito di maltrattamenti e percosse nei confronti della donna.

La scorsa notte, la centrale operativa dei carabinieri di Mantova ha ricevuto l'allarme dal braccialetto elettronico che gli era stato applicato; una pattuglia ha quindi raggiunto subito l'abitazione della ex compagna dell'uomo, trovandolo nascosto all'interno dell'appartamento.

Il 56enne, già arrestato per lo stesso reato lo scorso 9 maggio, è stato portato in caserma, in attesa della convalida dell'arresto e del conseguente giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata di domani.