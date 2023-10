Vaccinazioni in quattro sedi

L’Asst di Lodi organizza, per oggi, un Vax day. Si propongono sia la profilassi anti influenzale che anti Covid. Parte così, anche nel Lodigiano, la campagna antinfluenzale di Regione Lombardia. Gli accessi sono regolati secondo prenotazioni sul portale regionale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it. Asst Lodi metterà a disposizione il Centro Vaccinale di Lodi (via A. Bassi, 13): dalle 8.30 alle 13.30; il Centro Vaccinale di Casalpusterlengo (via Crema,15): dalle 8.30 alle 13.30; la Casa di Comunità di Sant’Angelo Lodigiano (Ospedale Delmati-Strada Provinciale, 19): dalle 8.30 alle 13.30 e la Casa di Comunità di Codogno (viale Gandolfi, 33): dalle 8.30 alle 13.30. Durante la somministrazione dell’antinfluenzale potrà essere co-somministrato anche il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato XBB 1.5. L’Asst di Lodi offrirà questa opportunità a Lodi e Codogno. P.A.