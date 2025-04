Dramma a Valera Fratta, padre di 48 anni si dà fuoco davanti alla figlia: è in condizioni disperate

Lodi – Tragedia a Valera Fratta, piccolo comune in provincia di Lodi, dove un uomo di 48 anni, di origine sudamericana, si è dato fuoco davanti alla propria abitazione dopo essersi cosparso di benzina. Il gesto estremo è avvenuto sotto gli occhi della figlia, che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il 118 in preda al panico.

I soccorsi

L’allarme è scattato in pochi minuti e sul posto è intervenuta un’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo in condizioni gravissime nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Al momento è ricoverato in terapia intensiva, intubato, e la sua prognosi resta riservata.

Indagini e contesto familiare

Le cause del gesto sarebbero da ricondurre a problematiche personali, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. I carabinieri della compagnia di Lodi stanno conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e i motivi dell’accaduto. Dal Comune fanno sapere che la famiglia non era mai stata segnalata per comportamenti problematici e che nulla lasciava presagire una simile tragedia.

Reazione della comunità

La comunità locale, sotto shock, si stringe attorno alla figlia e ai familiari dell’uomo, sconvolti da quanto accaduto. Un gesto estremo e disperato che apre interrogativi profondi sul disagio silenzioso che può consumarsi anche nei contesti apparentemente più tranquilli.