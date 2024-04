Opera, donna sfrattata dalla casa comunale si dà fuoco in municipio

Opera (Milano), 15 aprile 2024 – Momenti di terrore all'interno del municipio di Opera, attorno alle 16, quando una donna di 58 anni è entrata in Comune chiedendo di essere ricevuta da qualche assessore.

All'interno del municipio non c'erano assessori o altre persone che potevano ascoltarla. Improvvisamente la donna si è cosparsa le gambe con del liquido infiammabile e data fuoco. Solo grazie al pronto intervento di due dipendenti comunali, intervenuti con un estintore e dell’acqua, si è evitato il peggio.

La donna si era rivolta al Comune perché aveva ricevuto un avviso di sfratto dalla casa comunale ed era andata in panico. Un gesto che sarebbe stato dettato dalla disperazione. La 58enne è stata trasportata in ospedale in codice giallo e le sue condizioni non sarebbero gravi.