Uno colpito dagli infissi l’altro da un furgone: due operai in ospedale

Due incidenti sul lavoro, ieri, a Lodi e Izano, nel Cremasco. A Lodi, attorno alle 9.30, alcuni lavoratori stavano effettuando interventi edili vicino a una palazzina in via Giorgio Amendola quando, per cause in fase di accertamento, un operaio 49enne è stato colpito violentemente da alcuni infissi che erano caricati su un mezzo. L’uomo si è accasciato sotto il peso del materiale, riportando traumi al volto, al torace e alla schiena. Soccorso da un collega, l’addetto è stato poi preso in carico dagli operatori del 118, arrivati con ambulanza e automedica. Dopo le prime prestazioni sul posto, il ferito è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso del San Raffaele di Milano. Sul posto Polizia Locale di Lodi e Ats. A Izano, invece, poco prima delle 13 in via delle Industrie, un 52enne residente in paese è rimasto schiacciato dal suo furgone contro il cancello della ditta Nuova Confer dove stava per portare della merce. Forse il mezzo era stato lasciato con il motore acceso o forse la marcia si è disinserita: così il furgone si è mosso. Alcuni dipendenti della ditta si sono subito accorti dell’accaduto e hanno chiamato i soccorsi. Il medico ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha poi portato l’uomo agli Spedali Civili di Brescia. Carabinieri e tecnici dell’Ats Valpadana dovranno chiarire l’accaduto. M.B. e P.G.R.