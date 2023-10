Unitre e Bcc insieme a Lodi per la Lippa

Il gioco della lippa per unire le persone. Stefano Taravella, direttore dell’Unitre (Università delle Tre età) e Alberto Bertoli, presidente di BCC Lodi, hanno presentato una serie di iniziative per alimentare la passione per la lippa: dal nuovo campo dedicato, alla Cempion Lip (scritta proprio così), manifestazione territoriale tutta da costruire. Il gioco è effettuato con due pezzi di legno, uno di circa 15 cm in lunghezza con le estremità appuntite (chiamato lippino), l’altro lungo circa mezzo metro, la lippa: si traccia a terra un cerchio e un ovale per posizionare il lippino. La tecnica consiste nel colpire con il pezzo lungo il pezzo piccolo, su un’estremità, per farlo saltare, quindi ricolpirlo. Si hanno 3 tentativi, il gioco consiste nel lanciare il pezzo piccolo quanto più lontano possibile.

"Dopo l’ampio successo del torneo di lippa “Città di Lodi“ tenutosi ai campi della Faustina il 27 maggio, con la partecipazione di 20 squadre, l’Unitre, col sostegno di Bcc Lodi, rilancia questo gioco di una volta, riconosciuto dall’Unesco tra il Patrimonio Mondiale dei Giochi della Tradizione. Domani sabato 7 ottobre, grazie alla collaborazione con gli Old Rags, storica società di baseball di Lodi, verrà inaugurato un campo provinciale dedicato alla lippa, dove tutti potranno recarsi gratuitamente, senza prenotazione (è sufficiente rivolgersi, di pomeriggio, ai responsabili dei campi, sempre presenti). Intanto dalle 9 alle 12, si terrà un quadrangolare di esibizione tra le squadre meglio classificate nel torneo di primavera e una partita tra due compagini femminili". L’Unitre di Lodi è stata inoltre contattata da altre realtà del Nord Italia che coltivano questa passione. P.A.