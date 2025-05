Blitz dell’Ispettorato in una ditta di pellet, otto dipendenti in nero

Rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e contrasto al lavoro sommerso: i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lodi hanno effettuato, nei giorni scorsi, diversi controlli all’interno di aziende della provincia di Lodi, focalizzandosi soprattutto sul nord del territorio. In particolare è stata controllata un’azienda che opera nel settore del commercio dei pallets. Quando i carabinieri si sono presentati all’ingresso della ditta, hanno verificato che tutta la forza lavoro, gli otto addetti, risultavano essere impiegati in nero.

La ditta, inoltre, è stata sanzionata poiché non aveva elaborato il documento di valutazione dei rischi. Per queste gravi inadempienze, il nucleo ispettorato del lavoro ha sospeso l’attività della ditta sia, appunto, per le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, sia perché è stato impiegato personale senza comunicare preventivamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro inquadrato come autonomo e occasionale. Alla ditta è stata pure comminata una multa di trentamila euro.