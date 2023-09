Un’area verde per tutti. È del Comune l’Ortaglia

Passa al Comune la piccola area, circa 3000 metri quadri, posta tra viale Europa e via Milano, ciò che resta della zona chiamata Ortaglia. L’accordo con il Comune era che Banco fresco, acquirente dell’intera zona, avrebbe restituito l’ultima parte dell’Ortaglia, adeguatamente attrezzata per diventare un piccolo giardino. Tutto questo avrebbe dovuto concludersi nel 2020, ma poi Covid e burocrazia hanno dilatato a dismisura i tempi, tanto che la conclusione dell’accordo si è avuta solo in questi giorni. Nell’area ci sono impianto di illuminazione lungo il perimetro dell’area attigua alla pista ciclopedonale; panchine dotate di autonoma copertura e cestini per l’indifferenziata; piante e prato erboso, impianto di irrigazione; guard-rail a protezione dell’area verde; video sorveglianza; staccionata a protezione dell’ingresso. Al passaggio di consegne presenti il sindaco Fabio Bergamaschi e l’assessore Franco Bordo. Pgr