Una quarta lista a sostegno del candidato Pagani

Le elezioni comunali sono ormai prossime e anche nell’area democratica della città, che presenta Massimo Pagani come candidato sindaco, si completano le mosse finali con la discesa in campo della quarta lista “Tutti per Casale“, presentata in un bar di piazza del Popolo. Una lista civica che ha, tuttavia, un radicamento storico nella città della Bassa e un simbolo decisamente riconoscibile come la torre civica. "Da molti anni la torre rappresenta un simbolo civico identitario, sempre presente alle elezioni comunali – commenta Tea Tacchinardi, coordinatrice del gruppo – e nel 2019 fu presente come lista unica, sconfitta per un soffio. Tutti per Casale è un patrimonio che fa riferimento alle amministrazioni democratiche degli ultimi decenni e che non poteva certo stare in panchina in un momento così delicato per la città". Il profilo della lista sarà civico, la presenza delle donne è prevalente. In lista pochi volti noti e molti “esordienti“: Marco Zani, Pierangelo Borsa, Loredana Ghilardotti, Melania Betti, Luca Canova, Tatiana Trofimov, Maddalena Proserpi, Davide Filipazzi, Mariaelena Scalmani, Khadija Jerrar, Ebe Astolfi, Tea Valendino, Myzou Abdelhak, Matteo Quirci. Le altre tre liste a sostegno di Pagani sono il Partito democratico, , “Casale al centro“, “Eccoci“. P.A.