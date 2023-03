Una notte di razzie Tabaccheria e pizzeria svaligiate dai ladri Altri colpi solo tentati

di Mario Borra

Ladri scatenati a Brembio nella notte tra domenica e lunedì: quattro attività nel mirino oltre ad altri blitz compiuti in giro per il paese. Sotto attacco sono finiti la pizzeria “Primo Amore“ di via XX Settembre, il bar tabaccheria di via Nenni, accanto al market Crai, la macelleria Grassi e la farmacia Botti, entrambi in via Gramsci. I ladri però hanno aperto e rovistato anche in una Bmw posteggiata in piazza Matteotti e rubato alcune biciclette in un cortile di via Regina Margherita. All’interno della pizzeria, dopo aver sfondato un vetro della porta d’ingresso, i banditi hanno razziato il fondo cassa, 150 euro, rubato altri cento euro sotto il banco ed pure i 400 euro conservati in una busta che il titolare avrebbe dovuto utilizzare per acquistare la mozzarella il giorno seguente. Poi, dopo aver frugato in alcuni armadietti e messo tutto alla rinfusa, hanno portato via cinque sacchi di farina da 25 chilogrammi l’uno e diverse confezioni di bibite fatte passare all’esterno da una finestra laterale.

Alla tabaccheria, invece, oltre al fondo cassa, i malviventi hanno razziato diversi pacchetti di sigarette dietro al bancone, svuotando lo scaffale ed infilato le “bionde“ in un sacchetto dell’immondizia. Hanno invece desistito alla farmacia dopo aver cercato di sollevare la saracinesca ed aver fatto leva con un palo dell’arredo urbano strappato in piazza: ma la serranda ha “resistito“ essendo ancorata al muro laterale. Le telecamere del negozio però hanno immortalato la gang attorno alle 5 del mattino: si vedono tre persone, con il volto scoperto, vestite con un giubbotto ed un cappuccio calato sulla testa. Fallito il raid anche in macelleria dove, anche in questo caso, il primo “baluardo“ della saracinesca prima della porta a vetri non ha ceduto.