Una migliore qualità della vita: ultimi giorni per avere contributi

Ancora pochi giorni per approfittare dell’occasione offerta dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, con i cinque Bandi per il 2024, con i quali mette a disposizione del territorio 340mila euro di contributi grazie alle risorse di Fondazione Cariplo. Come ogni anno l’obiettivo dei Bandi è favorire iniziative che migliorino la qualità della vita del Lodigiano. Nello specifico sono stati destinati 100mila euro a progetti presentati sul bando sociale e su quello della cultura, mentre 50mila euro verranno destinati a iniziative per l’ambiente e la tutela del patrimonio storico e artistico. Il quinto Bando, dedicato ai giovani under 30, come fruitori o come promotori, è multisettoriale e i fondi messi a disposizione sono pari a 40mila euro. La prima finestra di adesione si chiude alle 23.59 di venerdì. Se non verranno esauriti tutti i fondi disponibili, verrà definita una seconda data dopo l’estate per presentare richieste di sostegno. Anche per quest’anno nelle erogazioni sono state previste la premialità per la presenza di accordi di rete e la possibilità di partecipazione per gli enti locali. Le richieste di contributo a favore dei progetti vengono presentate on line, accreditandosi all’area riservata sul sito della Fondazione Comunitaria (www.fondazionelodi.org).

"La nostra idea è che anche attraverso i bandi si stimoli il territorio a fare insieme e per questo abbiamo inserito degli elementi premiali che valorizzano la creazione di reti di collaborazione" dice il presidente della Fondazione Comunitaria, Mauro Parazzi. Dopo il 12 aprile, i progetti arrivati saranno vagliati dal cda della Fondazione Comunitaria. A quelli che passeranno la selezione iniziale verrà promesso un contributo, che sarà poi assegnato nel caso in cui i progetti ottengano donazioni dalla comunità.