Una due giorni benefica con oltre 150 espositori

Costruzioni “giganti“ di mattoncini colorati, con tanto di convegno sull’ausilio che danno alle persone autistiche. Parte da qui l’iniziativa dei commercianti di San Colombano dedicata alla creatività e che si svilupperà sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19. "Si tratta di un evento a scopo benefico finalizzato all’acquisto di materiale utile alle scuole di San Colombano" spiega, a nome di tutti, Mauro Steffenini del Bar centrale. Partecipano 156 espositori, nella palestra comunale. Arriveranno da Piemonte, Valtellina, Veneto e non solo e porteranno realizzazioni particolari. C’è chi porta porta riproduzioni di sculture italiane, come il campanile di Giotto, e anche un Titanic di 4 metri. Sempre in palestra ci saranno laboratori, dove i bambini potranno costruire liberamente o fare gare di velocità di costruzione. La domenica prevista anche un’esposizione di auto d’epoca in corso Mazzini e via Monti. Si potrà pure fare un tour del castello Belgioioso, con l’associazione “Il borgo e il colle“, entrambi i giorni, alle 16. P.A.