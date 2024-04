Un vessillo per Cremona: bandiera, in “pole” un’idea

Cremona avrà la sua bandiera. Per questo scopo è stato istituito un concorso di idee che ha visto la partecipazione di dieci persone e adesso gli elaborati sono esposti nella sala della Consulta del palazzo comunale da lunedì a sabato, dalle 9 alle 18. "Abbiamo voluto avviare un processo - ha specificato il sindaco Gianluca Galimberti - di inserimento nel regolamento comunale dei necessari articoli relativi all’istituzione di una bandiera cittadina, che rispecchi le evidenze e le testimonianze storiche relative alla città". La presidenza del Consiglio comunale ha bandito un concorso di idee, aperto alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche, finalizzato all’ideazione di un progetto grafico e alla realizzazione di un elaborato a colori rappresentativo della bandiera cittadina. Il bando prevedeva che la valutazione degli elaborati fosse effettuata da una commissione che, costituita dal segretario generale Gabriella Di Girolamo, aveva come componenti Valeria Leoni, direttrice dell’Archivio di Stato di Cremona, Giorgio Frassi, titolare della cattedra di Tecniche dell’Incisione-Grafica d’Arte alla Scuola di Grafica dell’Accademia di Belle Arti di Brera e Mariano Venturini, responsabile del Servizio Segreteria Generale del comune.

La commissione ha preso in esame gli elaborati presentati e ha evidenziato che i lavori possedevano qualità trasversali di immediatezza, originalità ed espressività, ma che non avevano un richiamo alle testimonianze storiche. Tuttavia, ha ritenuto di attribuire particolare menzione alla proposta presentata dal concorrente Federico Rastelli, specificando come vada in ogni caso verificata la compatibilità di taluni elementi con le regole e i canoni dell’araldica ufficiale. "La bandiera sarà fasciata di argento e rosso come il braccio di Giovanni Baldesio. La proposta di bandiera della città di Cremona scelta dalla commissione esaminatrice incarna la storia della nostra comunità. Parte dall’idea di un ragazzo cremonese che ricorderà con orgoglio questo momento. La nostra bandiera sventolerà sulla facciata di palazzo comunale e di ogni altro edificio comunale", ha detto Paolo Carletti, presidente del Consiglio comunale.