Un parcheggio con ricariche lungo la via Francigena

SENNA LODIGIANA (Lodi)Un nuovo parcheggio interscambio modale per ricarica auto e ebike alla frazione di Corte Sant’Andrea di Senna Lodigiana lungo una delle tappe della via Francigena. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità che prevede il via libera a tutta una serie di relazioni sull’opera da realizzare e il fabbisogno economico, pari a 126mila euro assegnato dal ”piano di riparto“ nel contesto di un bando sui “Siti naturali Unesco per il clima 2023“.

Il progetto prevederà il rifacimento del manto dei marciapiedi con posa di materiale anti-scivolo, l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di un punto di ricarica dei veicoli elettrici con la posa di una colonnina a due posti e di una colonnina per ricarica di e-bike. Inoltre sarà previsto un parcheggio in autobloccanti oltre alla previsione del potenziamento del sistema di illuminazione, nuove alberature, elementi di arredo e segnaletica e la realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Infine sarà riqualificato lo spazio antistante la chiesa di Sant’Andrea con la riorganizzazione dei percorsi pedonali e veicolari e la sostituzione parziale della pavimentazione.

