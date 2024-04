Un nuovo mezzo per Auser destinato al trasporto disabili

Nuovo mezzo, in comodato d’uso, per Auser Codogno. Il nastro è stato tagliato ieri mattina in piazza dal sindaco Francesco Passerini, che ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale sponsor e volontari, insieme al vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Raffaella Novati e al presidente di Auser Maria Luisa Manfredi. Ha partecipato anche Antonello Risoli, preside dell’Agrario Tosi, con alcuni studenti. Questo perché presto proprio i ragazzi della scuola faranno parte di un progetto sociale collegato all’iniziativa di ieri, ma ancora top secret. Nella mattinata è stato consegnato un Doblò, dotato di pedana, che sarà utilizzato per il trasporto dei disabili. Il veicolo è messo a disposizione da una società che lo offre dopo aver messo in vendita spazi pubblicitari su di esso. In convenzione con il Comune, così ogni quattro anni l’associazione che presta il proprio servizio a vantaggio dei meno fortunati può quindi disporre di un mezzo idoneo nuovo e in comodato d’uso. Manfredi stessa ha ribadito il costante impegno di chi dedica il proprio tempo libero, senza sosta, alle persone fragili, sottolineando la propria gratitudine. P.A.