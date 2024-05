Un bando per aiutare gli oratori

Fondi per gli oratori, ancora pochi giorni per partecipare al bando “Porte Aperte” promosso da Fondazione Cariplo, in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità. Sono stati messi a disposizione 2 milioni e 250mila euro, destinati a interventi di potenziamento della rete degli oratori, in collaborazione con Fondazione Comunitaria. E proprio la Fondazione ha deciso di sostenere il bando, anche con proprie risorse. "Gli oratori, grazie all’impegno di sacerdoti e laici, rappresentano strumenti in grado di far nascere processi di socializzazione, di coesione e di arricchimento dell’intera comunità, attivando ragazzi, giovani e adulti attraverso occasioni di confronto e crescita" sottolinea infatti il presidente Mauro Parazzi (nella foto). Questa volta si sostengono le giovani generazioni, nell’intento di potenziare e rinforzare l’offerta educativa rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani. I progetti devono essere presentati entro il 7 giugno alle 17. Per i promotori, gli oratori sono una risorsa strategica, sia per la loro presenza diffusa e capillare, sia per aver storicamente interpretato una funzione educativa e aggregativa importante per le comunità. E per ottenere i fondi a disposizione, nei loro progetti, queste strutture dovranno: promuovere luoghi attrattivi, aperti e accessibili per preadolescenti, adolescenti e giovani, in cui realizzare attività educative e socializzanti; favorire opportunità di incontro tra pari e con gli adulti e sostenere iniziative di protagonismo giovanili; coinvolgere, attivare e sostenere la comunità, al fine di sollecitare una responsabilità educativa diffusa. Per informazioni https://www.fondazionelodi.org/news/porte.

P.A.