Ufficializzate le benemerenze civiche: sono sei. Cittadinanza onoraria al fotoreporter Giuseppe Rocca

Sei benemerenze civiche e una cittadinanza onoraria, a Maleo. Sono state deliberate, all’unanimità, dal Consiglio comunale e la consegna è prevista nell’ambito della festa del patrono San Sulpizio, sabato 21 ottobre, a Villa Trecchi. Saranno premiati Desirée Di Blasi, Enea Anselmi e Paolo Anselmi che hanno aiutato la popolazione della Romagna colpita dall’alluvione del 16 e 17 maggio scorsi. Altre benemerenze civiche alla memoria di Maria Luisa Vigevano, nata nel 1944 a Maleo e scomparsa il 17 settembre, per l’impegno profuso come infermiera in ospedale e nell’Unitalsi, a Renato Boccotti, presidente del Gruppo ciclistico malerino dal 1970 e Anthony Berni, titolare della storica azienda Berni motori, attiva da 40 anni. Sarà infine premiato, con la cittadinanza onoraria, il fotoreporter Giuseppe Rocca di Castelgerundo, che ha a cuore tutto il Basso Lodigiano. P.A.