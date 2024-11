Ubriaco sullo scuolabus. Conducente denunciato

È stato anche denunciato a piede libero per guida in stato di ubriachezza il 61enne che, lunedì mattina, è finito fuoristrada lungo il rettilineo della provinciale 126, alle porte di Senna Lodigiana mentre guidava lo scuolabus e stava andando a prendere i bambini: l’uomo aveva abbattuto un cartello stradale e il mezzo si era piegato sul ciglio stradale, rischiando di ribaltarsi nel campo attiguo. Fortunatamente i 32 posti erano ancora vuoti. Per l’autista è previsto anche il ritiro della patente di guida mentre la sanzione sarà decisa dalla Prefettura. Il tasso alcolemico nel sangue, controllato sul posto con l’etilometro, era quasi il triplo del consentito anche se, in questi casi, svolgendo attività professionale di trasporto, c’è la tolleranza zero. Ieri il trasporto scolastico è ripartito come di consueto con un nuovo conducente alla guida del pullmino di una società esterna che garantisce il servizio per contro del Comune, ma la paura per i genitori che erano in attesa è stata tanta nella malaugurata ipotesi che l’uomo avesse preso servizio con lo scuolabus pieno. M.B.