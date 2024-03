Ubriaco al volante provocò un incidente. Scattano denuncia e ritiro della patente

Finisce nel canale con la sua auto a bordo della quale viaggiava con una donna. E quando arrivano i carabinieri, si accorgono che è ubriaco. La notte del 3 marzo scorso, poco prima delle quattro, era scattato l’allarme per un’auto finita in un canale a Scandolara Ravara. Il conducente era uscito di strada perché aveva perso il controllo della sua vettura. I militari hanno chiesto l’intervento di due ambulanze per soccorrere le persone vittime del sinistro e dopo la loro messa in sicurezza, entrambi sono stati portati in ospedale. Lì i carabinieri hanno chiesto al personale medico di verificare lo stato del conducente e il responso è che l’uomo, un 34enne cremonese, aveva nel sangue una quantità di alcol ben superiore al massimo tollerato: 2.0 g/l, quattro volte superiore al limite consentito di 0.50 g/l. A quel punto al 34enne è stata tolta la patente e in più è stato denunciato per aver provocato da ubriaco un incidente in ore notturne. L’auto non è stata sequestrata perché di proprietà di altra persona. P.G.R.