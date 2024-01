Tubazione rotta: lavori conclusi in viale Dalmazia

Sono terminate ieri le operazioni di riparazione della tubazione che si era rotta nella notte tra il primo e il 2 gennaio in viale Dalmazia all’altezza del Torrione. Gli operatori di Sal, società acqua lodigiana, hanno delimitato con una recinzione provvisoria l’area interessata dal sollevamento di autobloccanti in un tratto di marciapiede lungo circa 100 metri e hanno messo in sicurezza il cantiere, con l’allestimento di una recinzione in orsogril per impedire qualsiasi accesso. L’emergenza era scoppiata attorno alle 4 del mattino di martedì, causando una grossa voragine sul marciapiede e lasciando senza acqua centinaia di residenti. La strada era diventata un torrente per qualche ora. Per gli automobilisti comunque non ci sono stati problemi e le vetture hanno potuto transitare tranquillamente. Gli operatori di Sal erano dovuti arrivare sul posto già dalle primissime ore del mattino per ridurre al minimo i disagi dovuti all’irregolarità nell’erogazione di acqua. Poi, dalle 9.30 in avanti la funzionalità della rete idrica è andata via via migliorando e sono progressivamente diminuite le segnalazioni di erogazione irregolare da parte degli utenti. La perdita idrica era stata definitivamente fermata intorno alle 10 di martedì con l’invito agli utenti, in presenza di acqua torbida nella erogazione dai rubinetti, di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto per allontanare eventuali impurità residue. Sal ricorda che il numero verde del Pronto Intervento in casi di guasti simili a questi è 800 0171. T.T.