Tubatura rotta: strada allagata case senz’acqua

Perdita in strada, la via diventa un “lago”. Ci è voluta un’intera giornata di lavoro per ripristinare la perdita d’acqua segnalata, da alcuni residenti, alle 4 di ieri mattina, a Lodi in via Borgo Adda, all’altezza dell’incrocio con via Padre Granata. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti con una autopompa serbatoio. Per cercare la falla, insieme ai pompieri, sono presto arrivati anche i tecnici di Società acqua lodigiana, preposti al servizio. Intanto la polizia locale ha gestito la viabilità. Alle 8.10, mentre l’intervento stava procedendo, ci sono stati disagi per i residenti diretti al lavoro, che si sono trovati a fronteggiare la molta acqua arrivata lungo la strada. La fornitura è tornata regolare verso la tarda mattinata. I disagi sono stati determinati dalla rottura di un’arteria di acquedotto del diametro di 110 millimetri: le squadre di Sal hanno isolato il guasto e proceduto alla rimozione del tratto di tubo danneggiato, sostituito con una tubazione in Pead (polietilene ad alta densità). Per consentire gli scavi e l’intervento, quindi, è stato chiuso al traffico un tratto di via Borgo Adda. Il guasto ha determinato un calo di pressione su gran parte della rete cittadina e di conseguenza diverse utenze del centro e dei quartieri di Porta Regale e San Fereolo si sono ritrovate con poca acqua, soprattutto tra le 8 e le 9.15 circa. L’erogazione è tornata alla normalità a partire dalle 9.15. Sono invece rimaste più a lungo, senz’acqua potabile, le utenze del tratto di via Borgo Adda coinvolto dai lavori di riparazione. La fornitura d’acqua potabile è tornata regolare dalle 11.15 anche per tutte le utenze del tratto di via Borgo Adda coinvolto dai lavori di riparazione della tubatura. P.A.