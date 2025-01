Vende un Rolex per 20mila euro, ma l'assegno circolare risulta falso. Denunciato il compratore, un 20enne

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 13 gennaio 2025 – Presenta in banca un assegno circolare fasullo per acquistare un Rolex e raggira il venditore, ma viene incastrato tramite le telecamere. Denuncia a piede libero per truffa, a carico di un 20enne italiano, noto per identici precedenti, dopo il colpo messo a segno a Sant’Angelo Lodigiano.

Un residente ha pubblicato un annuncio di vendita del proprio Rolex su un sito internet. Secondo l’accusa, il ragazzo lo avrebbe contattato e dopo una breve trattativa, i due si sono incontrati nella banca del venditore per la cessione del bene. All’atto dello scambio dell’orologio, il 20enne ha però presentato un assegno circolare subito risultato fasullo. A quel punto il ragazzo si è dileguato e la vittima ha allertato la polizia e sporto denuncia. L’indagine è partita dall’analisi delle immagini della videosorveglianza interna della banca. In breve tempo, quindi, la squadra mobile della Questura di Lodi ha identificato il presunto autore della truffa ai danni del santangiolino. Per risolvere il caso è stata utile anche un’approfondita analisi dei dati contenuti nel telefono del truffato.