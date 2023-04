Trovare lavoro: Unione Artigiani tra i maturandi

L’Unione Artigiani di Lodi, dopo aver fatto orientamento, qualche mese fa, ai ragazzi del biennio dell’Itis Volta di Lodi, aveva programmato, con i professori che seguono l’orientamento, un incontro con i ragazzi in uscita dall’istituto. Ieri gli artigiani sono stati due ore e mezza con una classe quinta dell’indirizzo informatica in un laboratorio. Il segretario generale dell’associazione Mauro Sangalli li ha messi a conoscenza della realtà socio economica del Lodigiano, mettendo a fuoco le caratteristiche che gli imprenditori chiedono ai ragazzi e suggerendo come comportarsi quando si approcciano sul mercato del lavoro. Era presente anche Maria Rita Damiano dell’ente di formazione Galdus. È stato spiegato, ad esempio, come preparare un curriculum per essere il più appetibili possibili e sono stati dati consigli su come creare il profilo Linkedin. P.A.