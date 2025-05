Troppi schiamazzi. Ordinanza e multe salate

Schiamazzi, fuochi d’artificio e moto a gran velocità di notte, il sindaco emette una seconda ordinanza "contro chi non rispetta le regole". "Come in altri paesi, i cittadini si lamentano della situazione della nostra piazza Degli Orti e di conseguenza, dopo essermi già mosso, nel 2024, con una prima ordinanza, ne ho appena emessa un’altra – dice il sindaco di San Fiorano Mario Ghidelli (nella foto) –. Siamo pronti a verbalizzare pesanti sanzioni, che purtroppo ricadranno sui genitori, per i comportamenti di ragazzini indisciplinati che minano la tranquillità dei residenti". Si registrano schiamazzi notturni, corse in motorino e non solo. "Sabato alle 3, qualcuno sparava fuochi artificiali in via Pallavicino e sono stati rubati anche i fiori del municipio. È ora di finirla!" insiste il sindaco. L’ordinanza impone , dalle 24 alle 7, il divieto di schiamazzi, rumori molesti, utilizzo emulativo di veicoli, assembramenti chiassosi e occupazioni improprie di strade, parchi e piazze. Pena multe dai 100 ai 300 euro. P.A.