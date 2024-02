Troppa pioggia, chiusura precauzionale per il ponte di via Piacenza

Troppa pioggia, chiude il ponte di via Piacenza. Una decisione presa ieri mattina dal Comune, con effetto dal pomeriggio, in via precauzionale. La causa è l’aumento del livello di piena del torrente Staffora: una situazione che già in autunno aveva comportato problemi e un lungo periodo di chiusura del ponte, dal 31 ottobre al 19 dicembre.

In quell’occasione infatti una piena improvvisa causata dal maltempo aveva portato a problemi strutturali e, in particolare, all’instabilità del primo pilone. Era stata necessaria una variazione urgente di bilancio da 170mila euro per intervenire e riaprire l’infrastruttura al traffico leggero. A quello pesante, il transito è ancora vietato. Gli interventi svolti comprendevano opere idrauliche e murarie. Tuttavia ora, in seguito all’intensa pioggia degli ultimi giorni, il ponte per sicurezza è stato nuovamente chiuso del tutto al traffico.

Palazzo Gounela spiega che sarà riaperto non appena il livello dell’acqua scenderà e dopo le opportune verifiche sulla struttura. Il ponte è parte di una delle arterie più importanti per il traffico cittadino, proseguimento urbano della Statale 10. I percorsi alternativi sono strada Grippina, vietata ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate, strada per Torrazza Coste e la tangenziale Voghera-Casteggio.

Il sindaco Paola Garlaschelli (nella foto) spiega: "In seguito al monitoraggio costante delle infrastrutture comunali si è ritenuto opportuno prendere questa decisione in via precauzionale, in quanto il ponte ha raggiunto il livello della scala graduata oltre cui è consigliabile la chiusura. Una chiusura del tutto preventiva, anche in considerazione delle previsioni meteo avverse. La situazione verrà monitorata dal nostro ufficio Tecnico: non appena ci saranno sviluppi, informeremo tempestivamente la cittadinanza. La sicurezza di cittadini e® automobilisti rimane sempre una nostra priorità".

N.P.