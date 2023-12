Tre furti nel giro di due giorni. Da una casa hanno preso pure i regali sotto l’albero

Tre furti in due giorni, le vittime residenti a Sergnano e Madignano. I ladri hanno svaligiato due case e un negozio. A Sergnano intorno alle 20 sono penetrati nella bottega di un parrucchiere e hanno portato via quel che c’era da rubare, i pochi soldi del fondocassa. Poco dopo sono entrati in un appartamento a due piani, utilizzando una piccola carica esplosiva per far saltare la finestra al piano rialzato e poi hanno cercato soldi, che hanno trovato in un portafoglio e gioielli che non c’erano, se non in argento, che hanno lasciato. Hanno recuperato però una collanina da cui hanno staccato le perle e tenuto il girocollo in oro bianco. Quindi hanno preso i regali da sotto l’albero di Natale. Il giorno dopo a Madignano svaligiata una villetta.