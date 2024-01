Travolto dal bancale. Operaio ferito

Ennesimo incidente sul lavoro, ieri poco pima delle 16.30, in una ditta di Ospedaletto Lodigiano: al civico 18 di via De Gasperi, secondo quanto appreso, a un addetto di 45 anni, di nazionalità tunisina, è volato addosso un bancale per cause in corso di accertamento. L’uomo, schiacciato dal pesante manufatto, è stato subito soccorso da alcuni colleghi che hanno dato l’allarme. Sul posto, in codice rosso, sono arrivati ambulanza e automedica del 118 ed è stato fatto decollare da Milano l’elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato l’uomo e successivamente lo hanno trasferito in elicottero al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Il ferito è stato portato in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Ats di Lodi per verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.