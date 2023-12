Trattori schierati a creare un abete per la grande festa

Un enorme albero di Natale la cui sagoma è composta da 150 trattori: ieri, con il calare del sole, all’interno dell’agriturismo Isolone di San Rocco a Porto si è rinnovata la magia delle feste con un’iniziativa che era stata organizzata per la prima vota l’anno scorso in piazza a Caselle Landi riscuotendo notevole successo in termini di partecipazione. Quest’anno però, gli organizzatori si sono superati e i mezzi agricoli che hanno garantito la loro adesione non sono più ottanta come l’anno scorso, ma bensì 150. I mezzi allineati ed ordinati a formare un grande albero hanno garantito un vero e proprio spettacolo con i fari e lampeggianti dei trattori a mo’ di luminarie. L’iniziativa, denominata “Xmas Tractor“, ha avuto anche uno scopo benefico: infatti è stata promossa una raccolta fondi il cui ricavato andrà all’associazione Puntoeacapo che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare. Ai partecipanti, inoltre, è stata offerta un’apericena.

M.B.