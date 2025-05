Le tele dei ragazzi: "Sui passi di Giuliano Mauri"

A distanza di 49 anni, le tele tornano a sventolare nel cuore di Lodi, richiamando l’allestimento dell’opera Tele - Solidarietà per Tell Al Zatar di Giuliano Mauri, che l’artista espose in piazza della Vittoria e alla Biennale di Venezia nel 1976. Un’esposizione a cui hanno partecipato 650 studenti, interpreti dei quadri naturali che potranno essere ammirati da passanti e cittadini fino a sabato. L’allestimento è il culmine di un percorso di laboratori organizzati dall’Associazione Giuliano Mauri, grazie alla quale gli alunni hanno potuto creare le loro opere ispirandosi all’arte ambientalista di uno dei massimi esponenti della corrente. "Voglio fare i complimenti a chi ha partecipato - ha detto Francesco Milanesi, assessore alla Cultura –. Questa mostra non è solo un’esposizione di opere, ma un percorso didattico che ha avvicinato i ragazzi al linguaggio poetico dell’arte ambientale, stimolando la loro riflessione sul dialogo necessario tra l’uomo e la natura".

L.R.C.