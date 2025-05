Centro storico. Vendita di libri “per amore“

A Codogno i libri usati, donati alla Cooperativa Amicizia, che si occupa di assistere i disabili, diventano linfa dell’iniziativa "Un libro per amore" l’edizione numero 21 che si terrà dal 27 maggio al 5 giugno sotto la Loggia della Mercanzia in piazza XX Settembre dalle 9 alle 19. Un’iniziativa che dura nel tempo e che è sempre stata molto apprezzata dai codognesi che ogni anno affollano i banchetti allestiti con molta cura dai volontari.

"La rete che nel 2004 il direttivo della Cooperativa Amicizia ha saputo creare, coinvolgendo commercianti, artigiani, Pro loco, biblioteca civica, associazioni, amministrazione comunale e i cittadini di Codogno, rimane solida e coinvolgente - sottolinea Anna José Buttafava, volontaria della Coop-Sono iniziative di inclusione sociale che coinvolgono ed occupano ragazzi con deficit intellettivi, nell’attività di selezione, pulizia e smistamento dei moltissimi libri. Impegno che anche il team di volontari di Amicizia, guidato da Adriana Piazzi, per quasi un anno intero".

Gli stessi ragazzi ogni venerdì, all’ingresso della sede cooperativa in via Cavallotti, propongono l’iniziativa in versione ridotta. Dal 27 maggio al 5 giugno, però, appunto, i libri disponibili saranno proposti, con offerta libera, nel “cuore“ del centro storico con il ricavato destinato per le iniziative dell’ente assistenziale. Sui banchetti sotto la Loggia saranno posizionati circa ventimila volumi di ogni genere e gli organizzatori sperano di poterne vendere la metà.

P.A.