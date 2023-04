Trasporto pubblico locale Proclamato sciopero nella giornata di lunedì

Scatta il secondo lotto a Livraga, per la realizzazione del bypass del colatore Venere per garantire, in futuro, che non vi siano più episodi come quello del 2014 quando il corso d’acqua esondò allagando il paese. Da alcuni giorni il cantiere è operativo e, per questo motivo, il tratto di provinciale 206 tra Livraga e Senna è stato interdetto al traffico fino alla fine dei lavori. Il progetto della “tangenziale“ idraulica, targato Consorzio Bonifica Muzza, era stato presentato nel 2021 e finanziato con due milioni e 200 mila euro: suddiviso in tre lotti, taglierà fuori il paese per circa un chilometro e mezzo.