Transito vietato ai trattori nel cuore di Zorlesco sino alla fine dell’anno

Ragioni di incolumità pubblica e di tutela della sicurezza hanno imposto all’amministrazione comunale di Casalpusterlengo di rinnovare fino a fine 2024 l’ordinanza per dire stop ai trattori in centro alla frazione di Zorlesco. Da lunedì fino al 31 dicembre prossimo, quindi, le macchine agricole non potranno transitare tra le vie Negri, Della Pace e Diaz, Mazzini e tratto della strada comunale 903, via IV Novembre e Verdi. Ammesse le botti liquame con autorizzazione relativa a specifici transiti e seguendo un percorso ben specifico.