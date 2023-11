Trans aggredita, denunciato cinquantenne

Identificato dalla polizia e denunciato alla Procura il cinquantenne ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni di Noemi, 38enne transessuale pavese. A otto settimane dall’aggressione, avvenuta domenica 24 settembre nel piazzale della stazione ferroviaria di Pavia, ieri la Questura ha reso noto il deferimento del presunto responsabile, identificato dalla Digos dopo la denuncia della vittima, volontaria dell’associazione Coming-Aut. Una lite per viabilità degenerata in violenta aggressione "con condotta discriminatoria", insulti transfobici uniti a pugni, dopo che la vittima era stata afferrata per il collo e trascinata fuori dalla sua auto, danneggiandone anche la maniglia. Il cinquantenne, italiano residente fuori dalla provincia di Pavia, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali, minaccia e danneggiamento.

Stefano Zanette