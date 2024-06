Tragedia a Brembio, un ragazzo di 18 anni muore schiacciato da un pezzo di un mezzo agricolo

Brembio (Lodi), 20 giugno 2024 – Tragedia in cascina, questa mattina 20 giugno, a Brembio, all’interno dell’azienda Bassanetti, dove un ragazzo di 18 anni è morto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno e dei tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competenti in materia di infortuni sul lavoro, il giovane sarebbe deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario agricolo, o da un pezzo dello stesso.

Si tratterebbe di una seminatrice ma, al momento, ci sono ancora accertamenti in corso, sia per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che per accertare eventuali responsabilità. Il drammatico incidente è avvenuto in via Cavour. I soccorsi, allertati dai presenti, si sono immediatamente attivati ma purtroppo invano.

La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un ragazzo del paese, classe 2006, di soli 18 anni quindi. Il ragazzo è stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce casalese ma tutto è stato inutile. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Sul posto era presente anche un ragazzo di 20 anni che non è rimasto coinvolto nell’incidente ma è stato portato sotto choc all’ospedale di Codogno.