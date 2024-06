Sesto Calende, 19enne cade da un mezzo agricolo in movimento e si ferisce

SESTO CALENDE - Soccorsi in azione questa mattina a Sesto Calende per un infortunio in un campo, per fortuna non gravi le conseguenze per il giovane di 19 anni rimasto ferito, che sarebbe caduto da un mezzo agricolo in movimento.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato ambulanza, automedica ed elisoccorso, il giovane è stato trasportato al Circolo di Varese con l’elicottero, fortunatamente non gravi i traumi riportati.

Sul luogo dell’infortunio i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno raccolto tutti gli elementi per fare chiarezza sulla dinamica. Secondo una prima ricostruzione sembra che il dicianno venne stesse cercando di salire sul trattore già in movimento, e sarebbe caduto rimanendo ferito.

Nessun ribaltamento del mezzo dunque che avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Sul posto anche il personale di ATS Insubria competente in materia di infortuni.