Tour nelle cascine con arte, musica e tradizioni a Codogno: Iscrizioni Aperte

Aperte le prenotazioni per l’evento “Tour dei cascinali“ del 21 ottobre. Il ritrovo sarà alle 14.30 in piazza Carabinieri d’Italia, a Codogno, per proseguire alle 15 alla Cascina Boffelli, in località Triulza, alle 16.15 alla Cascina Don Marco, in località Mulazzana e alle 18 a Cascina Zoccola, a Maleo. Con ritorno alle 20 in piazza Carabinieri D’Italia. In pullman o in auto. "È il terzo evento della consulta comunale della cultura dopo il carnevale e le visite alle corti dei cortili di Codogno e in questo caso andremo alla riscoperta delle tradizioni attraverso il tour dei cascinali, animato dalle varie realtà" dice l’assessore Silvia Salamina (nella foto). "Alla Cascina Boffelli Gianfilippo Boffelli presenta il suo libro e Giacomo Bassi dialogherà sulla campagna e le sue storie – aggiunge –. A Cascina Don Marco ci saranno spettacoli per bimbi e adulti, letture di poesie e un laboratorio fotografico. Invece a Cascina Zoccola esposizione di immagini e quadri e intrattenimento musicale".