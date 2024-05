Torneo città di Codogno: "Per le vittime del Covid"

Grande e attesa kermesse calcistica pronta a decollare domenica: scatta infatti il torneo Città di Codogno, alla terza edizione, organizzato dalla società Rc Codogno 1908 in memoria delle vittime del Covid. Il 2022 fu il primo anno della manifestazione e poi è stato un crescendo di fatica per gli organizzatori ma anche di soddisfazioni: ieri pomeriggio il dirigente Francesco Bianchi, accompagnato dal sindaco Francesco Passerini, ha presentato il ricco calendario che vedrà la presenza di ben otto squadre. Oltre al Codogno, Virtus Ciserano, Milan, Parma, Piacenza, Sassuolo, Torino e Cremonese. L’iniziativa è riservata agli under 11 nati nel 2013 dilettanti e a coloro che hanno compiuto dieci anni nella categoria Professionisti. Le partite inizieranno alle 14 allo stadio Molinari (saranno allestiti due campi da calcio e si giocheranno in contemporanea due partite da due tempi di 10 minuti, fino alle 18.30). "Sta diventando una manifestazione importante nel panorama calcistico riservato ai bambini e ne siamo orgogliosi – ha affermato il primo cittadino –. Durante le premiazioni delle 19, ricorderemo chi ci ha lasciato nella pandemia". M.B.